Allergieauslöser Ragweed: Wetter-Extreme bringen Rekord-Saison

Rasante Ausbreitung macht Probleme

Insbesondere im Osten sowie im Süden des Landes breitet sich Ragweed seit Jahren immer weiter aus. Eingeschleppt wurde das Kraut Mitte des 20. Jahrhunderts aus den USA. Wegen seines hohen allergischen Potenzials und seiner rapiden Verbreitung stellt die Pflanze ein immer größeres Gesundheits- und volkswirtschaftliches Problem dar. "Immer mehr Menschen reagieren gegen Ragweed allergisch", sagt Berger. Bei ihnen löst der Kontakt Beschwerden wie Fließschnupfen, rote juckende Augen, Niesreiz, Atemnot und sehr häufig auch Asthma aus. Dafür genügen bereits wenige Pollenkörner in der Luft.

Wien, das Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark sind in Österreich die Gebiete mit dem höchsten Ragweed-Vorkommen. Aber auch Kärnten meldet immer mehr Funde. Nun häufen sich zudem Meldungen aus Tirol. Sicher war man vor der Pflanze und ihrem Blütenstaub bisher ab 1.000 Metern Seehöhe. Auch das hat sich verändert: "Inzwischen hat sich die Pflanze so weit angepasst, dass sie selbst in hohen Lagen gut gedeihen kann", schildert Berger. Hat Ragweed eine Gegend erst einmal erobert, gibt es kein Zurück mehr: Das Kraut breitet sich dann in Massen aus.