Erste Stadt in Vietnam verbietet Handel mit Hunde- und Katzenfleisch

Dass in Teilen Asiens zuweilen Hunde- oder Katzenfleisch auf den Teller kommt, ist auch heute noch mehr als ein westliches Vorurteil. So hat die Zubereitung von Hundefleisch in China, Nord- und Südkorea eine lange Tradition. Auch im beliebten Tourismusziel Vietnam werden pro Jahr mehr als fünf Millionen Hunde geschlachtet.

Zumindest an einem Ort hat das seit Freitag ein Ende: Das Volkskomitee der vietnamesischen Küstenstadt Hoi An hat in Kooperation mit der Wiener Tierschutzorganisation Vier Pfoten eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Handel von Hunde- und Katzenfleisch zu verbieten. Die Vereinbarung wird Ende 2021 für zwei Jahre in Kraft treten. Hoi An ist damit die erste Stadt Vietnams, in der so ein Verbot gelten wird.

In Südkorea ist ein solches schon seit 1988 landesweit Gesetz und sorgt seither für eine breite Debatte. Dadurch, dass man die Bauern in die Illegalität dränge, würden sich die Haltungsbedingungen der Tiere eher verschlechtern und zu Tierquälerei führen, meinen Kritiker. Dass die Nachfrage traditionell hoch ist und sich nicht so einfach durch Druck aus dem Westen schrumpfen lässt, würden die gebratenen Hunde beweisen, die täglich auf den Märkten Seouls verkauft werden.

Ähnliches spielt sich in China ab: Dort wurde im Mai 2020 ein neuer Nutztierkatalog veröffentlicht, von dem Hund und Katze explizit ausgenommen werden - der Handel zum Verzehr ist also verboten. Trotzdem wird in Guangdong, der bevölkerungsreichsten Provinz Chinas, so viel Katzenfleisch gegessen wie nirgendwo sonst.