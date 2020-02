Wo das Kilo Hundefleisch 3,60 Euro kostet

In Summe werden laut Vier Pfoten in Vietnam, Kambodscha und Indonesien allein jedes Jahr geschätzt zehn Millionen Hunde und Katzen geschlachtet. Der Verzehr selbst ist nicht illegal, doch die Art der Beschaffung und Schlachtung der Tiere ist es durchaus, so die Tierschutzorganisation in einer Aussendung am Dienstag.