Erste große Veranstaltung in Mailand seit der Pandemie

Zehntausende Besucher

Viel wurde im Vorfeld diskutiert und auch gestritten ob man die schon zweimal abgesagte Design Week, im September abhalten sollte. Der Kurator und Stararchitekt Stefano Boeri, hat sich aber nicht beirren lassen. Und die Mailänder sind dankbar. Allein am Sonntag wurden 30.000 Eintrittskarten für den Supersalone verkauft. Neue Produkte waren aber eher rar.

Maria Christian Hamel, eine österreichische in Mailand ansässige Designerin, gehört zu den Ausnahmen, die sich mit dem Thema Homeoffice auseinandergesetzt hat. Ihr legerer, kleiner, aber mit dem Nötigsten ausgestatteter Metallschreibtisch „Miss H“, lehnt an der Bauhausphilosophie an. „Ich wollte einen funktionalen, auch in kleinen Bereichen leicht unterzubringenden Schreibtisch, den man, wenn nötig auch schnell auseinandernehmen kann“ erklärt Hamel dem Kurier. „Außerdem sollte er dem e-Commerce gerecht werden, also praktisch zum Verschicken sein.“