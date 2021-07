Die Mailänder Scala geht baden und bringt Kultur in die Vororte

Ein Opernhaus findet wieder Stadt, könnte man sagen. Die Mailänder Scala schickt ihr Ballett durch die von Corona schwer getroffene Metropole Norditaliens. Unter anderem wurde ein bekanntes Freibad bespielt.

Der Scala-Chef und ehemalige Wiener Staatsoperndirektor Dominique Meyer will mit dem Projekt auch in die Vororte gehen, um eventuell Leute zu erreichen, die noch nie in einem Theater waren.