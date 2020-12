Erdbeben in Kroatien: Tote, Verletzte, zerstörte Existenzen

Totes Mädchen in Petrinja

Die Situation war zunächst unübersichtlich, denn nach dem Beben sind Teile der Stromversorgung und der Mobilfunk-Netze zusammengebrochen. Bilder in kroatischen Medien zeigten eingestürzte Häuser in Petrinja und Feuerwehren, die nach Verschütteten suchten. Bald berichteten die Einsatzkräfte, dass in der Kleinstadt ein zwölfjähriges Mädchen von den Trümmern erschlagen wurde. Es dürfte zudem unzählige Verletzte geben. Auch die Krankenhäuser in Petrinja und der nahen Kreishauptstadt Sisak wurden den Berichten zufolge schwer beschädigt.

Slowenien schaltete wegen des Bebens das Atomkraftwerk Krsko ab, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Es liegt unmittelbar an der Grenze zu Kroatien. Eine Abschaltung sei in solchen Situationen ein Standardvorgang, hieß es.

"Dieses Beben war noch schlimmer als das Hauptbeben im März und das Beben gestern", berichtete indes eine Zagreberin dem KURIER am Telefon. Aus Angst vor weiteren Erschütterungen verweilte sie zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als eine Stunde auf der Straße. Vor allem Angehörige sind in großer Sorge. Kunden im Telefonnetz von A1 waren über längere Zeit nicht erreichbar.