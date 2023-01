Sie könne sich nicht erinnern, dass sich Prinz Andrew und Virginia Giuffre jemals begegnet seien, so Maxwell. Allerdings sei die junge Frau damals viel mit Epstein gereist; ein Treffen mit dem Prinzen sei also nicht undenkbar.

Einsatz als Sanitäterin?

Sie habe alles verloren, klagt Maxwell, im Gefängnis zu sein sei "wirklich eine der barbarischsten und schrecklichsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann". Was sie am Leben erhalte, sei der Glaube, noch etwas geben zu können, so Maxwell.

Sollte der Krieg in der Ukraine bei ihrer Freilassung in 20 Jahren noch andauern, könne sie ihre Fähigkeiten als Rettungssanitäterin einsetzen, sagte sie.