England trotzt dem Schnee und trinkt wieder

Auch andere Pubs sind laut Medien in nächster Zeit ausgebucht. Wann und wo der britische Premier Boris Johnson sein erstes Pint heben wird, ist noch unklar. Er wollte gleich am ersten Tag „vorsichtig, aber unwiderruflich, ein Bier an meine Lippen führen“.

Aber wegen der Staatstrauer um den verstorbenen Prinz Philip musste er verschieben. Die Behörden flehen Pub-Fans an, Exzesse zu vermeiden. Denn bei Wiedereröffnungen im vergangenen Jahr warfen so manche Angeheiterte Corona-Regeln über Bord. „Ich bitte alle eindringlich, sich weiterhin verantwortungsbewusst zu verhalten“, sagte Johnson. Die Londoner Polizei kündigte verstärkte Patrouillen an.

Die Regierung lockerte kürzlich Regeln, damit Pubs ohne Bürokratie Zelte und ähnliches aufstellen und auch Gehsteige und Parkplätze nutzen können.

Auch die im Herbst viel kritisierte 22 Uhr Sperrstunde gibt es diesmal nicht, um den finanziell leidenden Pubs unter die Arme zu greifen. Dennoch glaubt der Branchenverband, dass nur etwa 15.000, 40 Prozent aller englischen Pubs, am Montag offen waren, weil viele keinen oder zu wenig Platz im Freien haben.

Die meisten werden bis auf weiteres Verluste schreiben, warnt er und schätzt, dass diese Woche 15 Millionen Pints verkauft werden, ein Viertel einer typischen Aprilwoche.