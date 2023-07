England: Lehrer müssen Eltern informieren, wenn Kind Geschlecht hinterfragt

"Es herrscht große Verwirrung darüber, was das Gesetz sagt. Es ist wichtig, dass Eltern wissen, was mit ihren Kindern los ist und was in der Schule mit ihnen passiert. Deshalb stellen wir sicher, dass wir eine solide Anleitung haben, die funktioniert."

Als Badenoch darauf hingewiesen wurde, dass es möglich sein könnte, dass Trans-Schüler das Gefühl hätten, Lehrer würden sie ihren Eltern gegen deren Willen "outen", antwortete diese: "Tatsache ist, dass das keine triviale Sache ist. Das unterscheidet sich stark von der sexuellen Orientierung und es ist richtig, dass Eltern wissen, was mit ihren Kindern in der Schule los ist."

Wie sie transsexuelle Kinder unterstützen sollten

Schulen haben in den letzten Jahren mit einer steigenden Zahl von Kindern zu kämpfen, die ihr Geschlecht hinterfragen, und Lehrer haben mehr Klarheit darüber gefordert, wie sie transsexuelle Kinder unterstützen sollten.