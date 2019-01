Transsexuelles Paar aus Österreich durfte nicht in Dubai einreisen

Dem Außenministerium in Wien ist kein einziger vergleichbarer Fall bekannt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein gleichgeschlechtliches Paar aus Österreich nicht in ein fremdes Land einreisen durfte.

Für Madlen und Bernadette König-Halbritter wurde die vermeintliche Traumreise in die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem Albtraum. Das Hoteliers-Paar aus Wiener Neustadt in Niederösterreich wollte seinen weihnachtlichen Südafrika-Trip mit einem Silvester in Dubai die Krone aufsetzen. Anstatt vor der Kulisse des Burj al Arab auf den Jahreswechsel mit Champagner anzustoßen, saßen die beiden Frauen stundenlang am Flughafen in Dubai fest. „Es war eine wirklich bittere Erfahrung. Wir kamen von Johannesburg und waren bereits eingereist, als wir plötzlich von Sicherheitsleuten in einen Raum gebracht wurden“, schildert Madlen König-Halbritter.

Die Beamten interessierte nicht nur das Gepäck des Paares, sondern vor allem ihre Beziehung und das Geschlecht von Bernadette König-Halbritter: „Ich wurde als Mann geboren und habe seit Juli 2017 den Status Frau und auch einen solchen Pass“. Die Geschlechtsanpassung wurde nur zu einem Teil operativ vollzogen. „Ich habe Brüste, bin aber unten nicht operiert“, spricht die Unternehmerin ganz offen über ihre Transsexualität.

Dementsprechend groß war die Aufregung bei der Leibesvisitation am Flughafen in Dubai. Die Beamten stellten zunächst neugierig die Frage „Everything cut off? (Auf Deutsch: Alles abgeschnitten?)“ und ließen die Transsexuelle anschließend vor den Augen von gleich drei Sicherheitsleuten entblößen.