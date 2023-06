Zur Geschlechtsänderung aufs Standesamt

Von Lara Güven

„Selbst die Ansicht, ein Mann hat einen Penis und eine Frau nicht, gilt inzwischen in Teilen der Ampel-Koalition als problematisch“, wetterte CDU–Bundestagsabgeordneter Jens Spahn in der Welt am Sonntag. Grund für Spahns Aufregung: das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) der Ampel-Koalition, welches vor Beginn der Sommerpause am 7. Juli im Bundestag diskutiert werden soll.

Die Einführung des Gesetzes ist seit Beginn der Regierungszeit im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verankert und soll transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen ein leichteres Ändern des Vornamens und des Geschlechtseintrages im Personenstandsregister ermöglichen.