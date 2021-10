Elektriker kastrierte Männer, einer starb

Der Angeklagte räumte ein, acht Männer auf deren Wunsch hin kastriert zu haben. Nur mit dem Tod eines seiner "Patienten" wenige Tage nach dem Eingriff habe er "absolut nichts zu tun", deponierte der 66-Jährige.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten in diesem Zusammenhang vor, bei dem schwer Erkrankten keinen Arzt hinzugezogen zu haben, um nicht aufzufliegen und sich zudem die Nebenerwerbsquelle zu erhalten. Er habe also habgierig und um eine andere Straftat zu decken gehandelt - was beides als Mordmerkmal gilt. Die Leiche verpackte er laut Anklage in einem Karton, sie wurde rund drei Wochen später bei einer Durchsuchung gefunden. Das Urteil in dem Aufsehen erregenden Verfahren soll voraussichtlich Ende November fallen.