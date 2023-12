Eisregen erwartet: Münchner Flughafen stellt Betrieb zeitweilig ein

Der Münchner Flughafen wird am Dienstag seinen Betrieb wegen des Winterwetters erneut vorübergehend einstellen. Von Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr werde es am Dienstag keine Starts und Landungen geben, teilte ein Sprecher des Flughafens am Montagabend mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag, der einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag voraussichtlich unmöglich mache.

