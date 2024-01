Einbrecher beim Käsekuchen-Essen erwischt

Weder Geld noch Schmuck hat einen Einbrecher in Rendsburg interessiert - sondern ein Stück Käsekuchen. Der Mann war in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen, wie die Polizei mitteilte.

Während er den Kuchen am Küchentisch vernaschte, habe der Bewohner im Wohnzimmer gesessen und sich über die Geräusche gewundert.

