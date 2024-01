Kellerabteile aufgebrochen: Bäcker sperrte Einbrecher ein

Ein Bäcker entdeckte in der Nacht zum Freitag in Rudolfsheim-Fünfhaus beim Rauchen im Keller einen Einbrecher und sperrte ihn im Keller ein. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger konnte der Täter allerdings über einen Lichtschacht flüchten, wurde aber kurz darauf gefasst.

Der Bäcker war gegen drei Uhr früh in den Keller des Hauses in der Märzstraße gegangen, um zu rauchen. Da bemerkte er mehrere aufgebrochene Abteile und den Einbrecher an der Arbeit. Der Bäcker flüchtete, sperrte den Keller ab und alarmierte die Exekutive.