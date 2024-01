Dienstagfrüh wurde die Polizei alarmiert, weil Mitglieder eines Gebetshauses Geräusche in einem Hinterzimmer bemerkten und dort einen unbekannten Mann fanden. Die Polizisten fanden bei dem 50-jährigen Österreicher Einbruchswerkzeug. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der 50-Jährige geständig und gab an, bereits im November und im Dezember dort eingebrochen zu sein. Er war der Annahme, dass es sich bei den Räumlichkeiten um eine Firma handelt. Außerdem habe er beim ersten Einbruch persönliche Gegenstände verloren und kehrte immer wieder dorthin zurück, um diese Gegenstände zu suchen. Daher auch der erneute Versuch am gestrigen Tag. Der Tatverdächtige wurde über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

