Einbrecher krachten mit Auto in Wiener Modegeschäft

Mit einem gestohlenen Auto sind Einbrecher am Neujahrstag gegen den Eingangsbereich eines Modegeschäftes in der Wiener City gefahren. Dadurch konnten sie in das Verkaufslokal eindringen und Bekleidung erbeuten.

Flucht vor der Polizei

Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Es war nicht der erste Einbruch in die Boutique. Das Landeskriminalamt prüft einen möglichen Zusammenhang und fahndet nach drei Tätern, wie die Polizei berichtete.

