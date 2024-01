Einbrecher in Baden in vier Tagen zweimal festgenommen

Beim ersten Mal war er noch mit einer Anzeige auf freiem Fuß davon gekommen. Aber nachdem er am 5. Jänner bereits nach einem Einbruch in ein griechisches Lokal in Baden erwischt worden war, ertappten Beamte der Stadtpolizei einen 41-jährigen Ukrainer am Dienstag erneut bei einem Einbruch.

Dieses Mal wollte der Mann gegen 1.20 Uhr morgens gerade in der Filiale eines Supermarktes Bier entwenden, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden.