NÖ: Feuerwehr konnte Hund in brennender Gartenhütte nicht mehr retten

In den traurigen Reigen der vielen dramatischen Brände, zu denen derzeit die Feuerwehren gerufen werden, fügt sich ein Ereignis in Edla-Boxhofen bei Amstetten. Dort mussten die Feuerwehren am Dienstag zum Vollbrand einer Gartenhütte ausrücken. Diese wurde zur Gänze vernichtet, allerdings kam auch ein Hund in der Hütte ums Leben.