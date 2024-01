NÖ: Acht Feuerwehren kämpfen bei klirrender Kälte gegen Großbrand

Bei schwerem Frost mit minus neun Grad bekämpfen derzeit die Freiwilligen von acht Feuerwehren einen Großbrand im Ybbstal im Bezirk Amstetten. In der Gemeinde Kematen an der Ybbs ist in der Nacht ein Feuer im Wirtschaftstrakt eines Bauernhofs ausgebrochen. Gegen 2.50 Uhr wurden die Feuerwehren zu dem Brand der Kategorie B3 alarmiert.