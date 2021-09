Dutzende Tote nach Hurrikan "Ida" - Biden besucht Katastrophengebiet

Viele Tote

Bei heftigen Regenfällen und Überflutungen kamen nach Angaben der Notdienste am Mittwoch und Donnerstag allein im Nordosten des Landes 46 Menschen ums Leben, darunter 23 in New Jersey, 16 in der Stadt New York und im Umland, fünf in Pennsylvania und je einer in Connecticut und Maryland.

Zudem richteten nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes (NWS) mindestens acht Tornados schwere Schäden an, vor allem in New Jersey. 13 weitere Tote waren nach dem Eintreffen von "Ida" am Sonntag in den Bundesstaaten Louisiana und Mississippi gemeldet worden, so dass es bisher mindestens 59 Todesopfer gibt.