Dutzende Tote nach Gasexplosion in Luxushotel in Havanna

Im Herzen von Havanna klafft eine staubige Wunde: Bei einer schweren Explosion in einem derzeit geschlossenen Luxushotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Toten waren vier Minderjährige und eine schwangere Frau, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Eine Spanierin kam bei der Explosion ums Leben, ihr Mann wurde schwer verletzt.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich wegen der großen Menge an Trümmern schwierig, sagte der Bürgermeister der Altstadt von Havanna, Alexis Acosta, im Fernsehen. Am Sonntagmorgen seien die Einsatzkräfte zu der Stelle vorgedrungen, wo sich die Büros und Lagerräume befunden hatten. "Wir durchsuchen das Innere des Hotels, wo wir weitere Tote vermuten", sagte der Erste Sekretär der Kommunistischen Partei in Havanna, Luis Torres Iríbar. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel dankte den Einsatzkräften. "Sie sind unsere Helden in diesen schrecklichen Stunden", schrieb er auf Twitter. "Die Solidarität hat obsiegt."