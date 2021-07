Mehr als Rum, Tabak und Karibikstrände: Das geheime Kuba

Den Erzählungen zufolge war die Stadt am östlichsten Zipfel Kubas der Ort, an dem Christoph Kolumbus erstmals kubanischen Boden betrat. „Das herrlichste Land, was menschliche Augen je erblickten“, beschreibt der spanische Eroberer den natürlichen Reichtum, den sich Baracoa bis heute bewahrt hat. Die Flüsse Miel, Toa und Yumurí in Baracoa haben beste Wasserqualität. In den Wäldern sind mehr als sechzig Vogelarten, hundert Arten von Farnen und seltene Tierarten zu Hause. Kulinarischer Höhepunkt ist das selbstgemachte Kokosnussnugat, das die Bewohner der Stadt aus heimischem Kakao und frisch geernteten Kokosnüssen herstellen.