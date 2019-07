Dubrovnik: Eine Stadt bangt um ihr Kulturerbe

Was er nicht sagt: Die Traumschiffe gehen jetzt in Kotor im benachbarten Montenegro vor Anker. Von dort werden die Passagiere mit Bussen zu Tagesausflügen in das nur zweieinhalb Fahrstunden entfernte Dubrovnik gekarrt. Im ersten Halbjahr 2019 schoben sich daher nicht weniger, sondern mehr Besucher durch die engen Gassen der Altstadt: 23 Prozent laut offizieller Statistik. Vor den sehr spezifischen Ansprüchen dieser Klientel ist die „Perle der Adria“ mehr oder minder ruhmlos eingeknickt.

Auf dem Stradun – Hauptstraße und nur knapp 400 Meter lang – und in den Nebenstraßen stehen 42 Geldautomaten. Beim Einbau wurden oft sogar die denkmalgeschützten Fensterläden aus dunkelgrünem Holz entfernt. Zwar zog die Stadt im Juni die Reißleine. Binnen eines Monats sollten die Kästen aus dem historischen Stadtkern verschwinden. Bisher deutet nichts auf Vollzug hin: Die Betreiber können beim kroatischen Kultusministerium Ausnahmegenehmigungen erwirken. „Da gibt es viel Verhandlungsspielraum“, fürchtet ein Denkmalspfleger.