Zu viele Kreuzfahrtschiffe: Das Venedig-Syndrom in Dubrovnik

Als Dubrovnik die Reißleine zog und die Zahl der Tagesgäste limitierte, verfielen die Reeder in Schreckstarre. Aber nur kurz. Inzwischen steuert die Kreuzfahrt-Armada ein neues Ziel an: Die fast 30 km lange, von hohen, steilen Bergen flankierte Bucht von Kotor im benachbarten Montenegro. 2017 liefen über 500 Kreuzfahrt-Schiffe mit insgesamt 600.000 Passagieren an Bord in den Fjord ein, der zum Weltnaturerbe gehört. An dessen Ende liegt das Städtchen Kotor, das die Kreuzfahrt-Industrie letztes Jahr im Ranking der Adria-Destinationen aus dem Nichts auf Platz drei katapultierte.

Die Gäste würden im Schnitt etwa 40 Euro ausgeben, sagt Ana Nives Radovic, die Chefin der städtischen Tourismus-Agentur. „Für uns viel Geld.“ Allein der Hafen spülte 2017 drei Millionen Euro Liegegebühren in die Kassen. Die Privatwirtschaft geht wie in Dubrovnik leer aus. Und die Folgen sind noch katastrophaler. Die Schiffe ankern direkt vor dem Tor zur Altstadt; manche sind höher als die Kirchtürme dort und haben so viel Kabinen wie Kotor Einwohner: Knapp 1500.

Einheimische brauchen für Alltagsgeschäfte, die gewöhnlich eine halbe Stunde dauern, das Dreifache. Nichts geht mehr auf der nur zweispurigen Straße rund um die Bucht, wenn die Kreuzfahrer mit fünfzig Reisebussen und mehr zum Sightseeing ausschwärmen. „Zu Fuß wäre man oft schneller“, schimpft Fischer Nevres Deric. Am liebsten würde er auch zum Markt mit dem Tretroller fahren, mit dem er Behördengänge erledigt, „aber leider hat der keinen Kühlraum“. Auch Kotor werde bald schon zum Disneyland verkommen. fürchtet er.

Radoslav Coso, der kürzlich seine Doktorarbeit über Chancen und Risiken für Tourismus in Montenegro geschrieben hat, treiben ähnliche Ängste um. Seine Empfehlung an die Stadtoberen von Kotor: Klasse statt Masse. Elite-Tourismus würde zwar die Preise in die Höhe schnellen lassen. Doch nur so seien das Städtchen und seine einzigartige Umgebung zu retten. Dubrovnik könne sich den Luxus leisten, Obergrenzen festzulegen, hält Tourismus-Agentin Nives-Radovic dagegen, „wir haben keine Wahl“: Kotor hat keine Hotels und ist auf Tagesgäste angewiesen.