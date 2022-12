Drei Menschen sind in der Innenstadt von Hannover am frühen Sonntagmorgen durch Schüsse und einen Querschläger verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war es in einem Tanzlokal zu einem Streit und Handgreiflichkeiten gekommen. Danach verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße. Zwei Männer sollen durch Schüsse in die Beine verletzt worden sein. Ein Querschläger habe außerdem einen Security-Mitarbeiter verletzt, sagte der Sprecher.

Der mutmaßliche Schütze soll mit weiteren Leuten unterwegs gewesen sein, die nach der Tat allesamt flüchteten. Der Vorfall habe sich kurz vor 3.00 Uhr ereignet. Weitere Hintergründe werden derzeit polizeilich ermittelt.