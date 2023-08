Drei Tote und höchste Alarmstufe nach Unwettern in Slowenien

In Slowenien haben starke Regenfälle und Unwetter am Freitag im Norden und Nordwesten sowie in zentralen Teilen des Landes starke Überschwemmungen zur Folge gehabt und nach ersten Informationen drei Todesopfer gefordert. In der überschwemmten Kleinstadt Kamnik ist eine slowenische Staatsbürgerin ums Leben gekommen, in den Bergen in den Gegend von Kranj starben zwei Niederländer, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Die genauen Umstände der Todesfälle würden noch ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei. Die Frau in Kamnik dürfte in den Flutmassen gestorben sein, bei den beiden niederländischen Touristen, die seit Donnerstagabend vermisst wurden, geht man von einem Blitzschlag als Todesursache aus.

