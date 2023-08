Drama am K2: Dutzende Bergsteiger steigen über sterbenden Höhenträger

45 Minuten kopfüber im Seil

An genau dieser Stelle stürzte um 2:30 Uhr in der Nacht Mohammad Hassan mehrere Meter in die Tiefe. Der pakistanische Hochträger hatte ein Seil für die zahlende, zum Gipfel drängende Kundschaft montiert. Nach seinem Sturz blieb er mit den Beinen in ebendiesem Fixseil hängen.

Flugs wurde ein neues Seil montiert. Mit der Rettung hatte man es weniger eilig: 45 Minuten musste der 27-Jährige am Flaschenhals kopfüber hängen, ehe er überhaupt hinaufgezogen wurde. Ihn ins Tal zu bringen? Daran dachte wohl niemand. Weitere Hilfsmaßnahmen? Fehlanzeige. Man hielt den 27-Jährigen wohl schon für tot, obwohl er noch am Leben war.