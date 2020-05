Kaltenbrunner bezwingt den K2

Das Wetter war perfekt an diesem Dienstag. Keine Wolke trübte den Himmel über dem K2, und am 8611 Meter hohen Berg war es weitgehend windstill. Eine Seltenheit, denn der Gipfel wird vor allem wegen der heftigen Stürme gefürchtet.



Doch die Zeit für die Bergsteiger verrann allmählich, es war schon spät am Nachmittag, als Gerlinde Kaltenbrunner und ihre drei Begleiter aus Polen und Kasachstan am Nachmittag endlich die Schlüsselstelle - eine steile Rinne - verlassen konnten und endlich den Schneegrat erreichen, der zum Gipfel führt.



Hüfthoher Pulverschnee hatte bis dahin das Vorankommen zeitweise fast unmöglich gemacht, darüber hinaus ist die Gruppe später losgekommen als geplant. Am Montagabend hatten sich die Bergsteiger entschieden, auf rund 8300 Meter zu biwakieren. "In dieser Höhe ist das eine unglaubliche Leistung", sagt Bergexperte Edi Koblmüller.