Die Queen arbeitet schon wieder

Den schweren Gang zur Beerdigung ihres Prinzgemahls Philip wird die Queen am kommenden Samstag um 15 Uhr mit nur 29 weiteren Trauergästen antreten – mehr sind aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen derzeit in Großbritannien nicht erlaubt.

In der Kirche selbst wird sie dann aller Wahrscheinlichkeit nach allein sitzen und sich von Prinz Philip verabschieden müssen. The Telegraph berichtet, dass auch die Royals dazu verpflichtet sind, mindestens zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Nur Ehepaare wie Charles und Camilla oder William und Kate dürfen nebeneinandersitzen. Manche Zeitungen spekulieren, dass der Queen in dieser schweren Stunde womöglich Prinz Philips Privatsekretär und langjähriger Vertrauter Archie Miller-Bakewell zur Seite gestellt wird. Denn nur er lebt mit der Queen im gleichen Haushalt auf Schloss Windsor. Während der Zeremonie in der St. George’s Chapel muss Mund-Nasenschutz getragen werden und es gilt ein Gesangsverbot.

Die Fahrt des Sargs vom Schloss zur Kirche soll in einem umgebauten Land Rover Defender mit Hybridmotor erfolgen. Der Sarg aus englischer Eiche wurde bereits vor mindestens 30 Jahren angefertigt. Beigesetzt wird der Herzog von Edinburgh allerdings erst, wenn auch die britische Monarchin verstorben ist. Bis dahin wird sein Sarg im königlichen Gewölbe auf einer schwarzen Marmorplatte aufgebahrt.