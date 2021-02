Beeindruckende Bilder: Die Niagarafälle im eisigen Winter

Der Niagara River verbindet den Eriesee mit dem Ontariosee. An den Niagarafällen stürzt er 57 Meter in die Tiefe. Die Niagarafälle im Februar 2021: Beeindruckende Bilder zeigen diese einzigartige Landschaft. Es ist kalt, aber nicht so kalt wie am 26. Januar 1936: Damals waren die Niagarafälle weitgehend zugefroren.