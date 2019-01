Wintersturm verwandelt Niagarafälle in bizarre Eislandschaft

Die eisige Kälte in den USA hat die Niagarafälle in ein "Winterwonderland" verwandelt und bezaubert derzeit die Touristenscharen. Grund dafür ist ein arktisches Sturmtief, dass kalte Luft in den Nordosten der USA schaufelt. Vor allem der immense Wasserstaub macht aus der Umgebung der Wasserfälle ein Eislandschaft.