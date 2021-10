Die Eremitin von Florenz war einmal Uniprofessorin und verheiratet

Ihr Tag beginnt um 4.30 Uhr, wenn die Stadt noch schläft. Zuerst betet sie in ihrer Kammer, danach fährt sie mit dem Fahrrad zur nahe gelegenen Basilica dell‘ Annunziata und wohnt der Morgenmesse bei. Wenn sie dann zurückkommt, kümmert sie sich um ihre Nächsten. Vor allem über ihr Roma-Projekt. „Mit der Florentiner Hilfsorganisation Agata Smeralda, die uns jährlich mit 10.000 Euro unterstützt, helfen wir zwölf Roma-Familien in Rumänien“, erzählt sie. Auch Schulbücher schickt sie ihnen, damit die Frauen lesen und schreiben lernen und es ihren Kindern beibringen. „Wenn diese dann bei Schulbeginn schon etwas können, fällt der Anschluss zu den anderen leichter.“

Immer wieder steuert sie auch etwas von ihrer Rente bei. Unlängst waren es 1.000 Euro, damit die Familien Holz zum Heizen kaufen können. Roma wiederum, die auch im Friedhofsgebäude leben, helfen ihr beim Instandhalten der Gräber.

Nicht nur deswegen ist Schwester Julia eine bemerkenswerte Frau. Wenn man ihren Lebenslauf betrachtet, wäre dieser ein Buch wert. Mit vollem Namen heißt sie Julia Bolton Holloway. In London geboren, wuchs sie in Sussex auf. Den britischen Akzent hat sie, trotz vieler Jahre in den USA, nicht verloren. Dort studierte sie an der Colorado University und in Berkeley, Kalifornien, mit Fokus auf das Mittelalter. Danach lehrte sie, als eine der ersten Frauen, auch an der Princeton University in New Jersey.