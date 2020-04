Deutschland: Noch keine Lockerung für Lokale

Die deutsche Hauptstadt hat schon so einiges mitgemacht: Kriege, eine Mauer durch die Stadt und jetzt ein Virus. An sonst belebten Orten stand das öffentliche Leben fast mehrere Wochen lang still. Da traten die ersten Lockerungen in Kraft: Läden bis 800 Quadratmeter duften wieder aufsperren, was die ersten Einkäufer gleich nutzten. Biergärten, Bars, Clubs, Cafés und Restaurants bleiben aber vorerst noch zu.

In der Stadt, die keine Sperrstunde kennt, macht sich das besonders am Abend bemerkbar, etwa an den Hotspots in Kreuzberg, Friedrichshain oder in Mitte. Dort, in der Chauseestraße, zur Gründerzeit als "Preußisch Feuerland" bekannt, reihten sich vor mehr als 100 Jahren Maschinenfabriken und Gießereien aneinander, schließlich auch Geschäfts- und Vergnügungslokale. 1905 eröffnete das Ballhaus Berlin, zunächst als Gasthaus und Kaffeegarten. In den 1920ern wurde dort drinnen wild geschwoft, in der Nachkriegszeit gab’s dann Paartanz und Damenwahl.