Der Zopf von Sitting Bull bestätigt seine Nachkommen

Eine genetische Analyse hat nun bestätigt, was Ernie Lapointe zuvor nur durch Papiere belegen konnte: dass er tatsächlich der Urenkel von Sitting Bull ist. 14 Jahre lang arbeiteten dänische Forscher daran, brauchbares Erbgut aus einer winzigen Locke des legendären Stammeshäuptlings zu extrahieren.



Sitting Bull liegt in Mobridge in South Dakota begraben - sein mutmaßlicher Urenkel ist mit dieser Ruhestätte nicht einverstanden. Er befürchtet einen unangemessenen Umgang mit der Ruhestätte des legendären Stammeshäuptlings. Einfluss darauf blieb ihm bisher aber verwehrt - mangels gesichertem Nachweis seiner Verwandtschaft mit dem 1890 erschossenen Häuptling. Nun haben Forscher mit einer neuartigen DNA-Analyse versucht, Klarheit zu schaffen. Das Ergebnis: Die Verwandtschaft mit Sitting Bull wird bestätigt.

Symbolfigur des Widerstands

Sitting Bull - oder Tatanka Iyotake - war Stammeshäuptling der Hunkpapa-Lakota-Sioux und lebte zwischen 1831 und 1890. Er gilt als zentrale Symbolfigur für den Widerstand der amerikanischen Ureinwohner gegen ihre Bekämpfung und Entrechtung durch die weißen amerikanischen Siedler. Bekannt ist er vor allem für seinen Sieg über General George Custer 1876 in der Schlacht am Little Bighorn, die wohl größte Niederlage der US-Armee während der sogenannten Indianerkriege.



1890 wurde Sitting Bull bei einer geplanten Verhaftung durch die Reservatspolizei erschossen. Er wurde in Fort Yates in North Dakota begraben, später wurde sein Leichnam vermutlich von Verwandten nach Mobridge in South Dakota gebracht.



Ernie LaPointe, der vermeintliche Urenkel von Sitting Bull, beklagte, dass die Grabstätte keinen Bezug zum Leben des Häuptlings habe, sagen die Forscher um Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen.