Der Titan von Down Under

Was folgte, war jahrelange Knochen- und Kleinarbeit. Stück für Stück wurde ausgegraben, vermessen, bestimmt, zusammengesetzt – bis schließlich klar war. Bei der Zufallsentdeckung handelte es sich um Teile des größten Dinosauriers, der je in Down Under gefunden worden ist.

„Wir hätten niemals gedacht, dass wir es mit dem größten Tier Australiens und einem der größten der Welt zu tun hatten“, sagten die Mackenzies dem Sender ABC. Ihr „Riesenbaby“ tauften sie auf den Namen „Cooper“ – nach dem Örtchen Cooper Creek.