Depp gegen Heard: "Ich bin besessen von der Wahrheit"

Es war ein Seelen-Striptease, der beim Zuschauen wehtat. Hollywood-Superstar Johnny Depp hat im Millionen-Prozess um wechselseitige Verleumdungsvorwürfe gegen seine frühere Ehefrau Amber Heard am Dienstag erstmals den Zeugenstand betreten.

Der 58-Jährige warf seiner die Verhandlung mit regungslosem Blick verfolgenden Ex vor, 2016 „sehr abscheuliche“ Anschuldigungen (körperliche, psychische und sexuelle Gewalt etc.) gegen ihn erhoben zu haben, die allesamt falsch seien. „Es gab Streitigkeiten. Aber ich habe nie den Punkt erreicht und Miss Heard geschlagen. Ich habe niemals in meinem Leben eine Frau geschlagen.“

Die 35-Jährige hatte über ihre Anwältinnen schon zum Auftakt des in Fairfax/Virginia stattfindenden und täglich live über vom Sender Court TV übertragenen Verfahrens das exakte Gegenteil behauptet. Dazu Depp: „Erst bist Du Cinderella und dann in Bruchteilen von Sekunden Quasimodo.“ Depp, wie in den Prozesstagen vorher im gediegenen Dreiteiler mit Krawatte erschienen, sprach langsam und mit weicher, sonorer Stimme. Er erklärte das Motiv, den lange zurückliegenden Rosenkrieg mit Heard juristisch klären zu lassen, so: „Es war diabolisch, dass meine Kinder in der Schule darauf angesprochen wurden. Mein Ziel ist die Wahrheit. Ich bin besessen von der Wahrheit. Es hat mich umgebracht, dass Leute, die mich kennen, dachten, dass ich sie angelogen habe.“