Dauerregen in Norditalien: Drei Tote und Vermisste

Forli ist teilweise ├╝berschwemmt, nachdem der Fluss Montone ├╝ber die Ufer trat. Laut dem B├╝rgermeister Gian Luca Zattini werde mindestens Person vermisst. ├ťberschwemmungen gab es auch in den St├Ądten Cesena, Faenza, Senigallia, Riccione und Rimini.

In Faenza stiegen Menschen auf die D├Ącher ihrer H├Ąuser, um sich vor den Flutwellen zu retten. Einige Personen wurden von Hubschraubern in Sicherheit gebracht. In mehreren Teilen der Stadt kam es zu Stromausf├Ąllen, auch bei den Telefonverbindungen gab des Probleme. Zu erheblichen Problemen kam es auch in der Stadt Bologna. Die Gemeinde rief die B├╝rger auf, nur in dringenden F├Ąllen das Auto zu nehmen. Teilte der Autobahn A14 nahe der Stadt Pesaro wurde geschlossen.

Ôץ Lage in Kroatien weiter kritisch: Angst vor Wellen aus Slowenien