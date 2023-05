Sintflutartiger Regen: Bis Mittwoch spitzt sich die Lage zu

Sintflutartige Regenfälle seit Dienstagfrüh werden die Hochwassersituation in Ostösterreich bis Mittwochabend deutlich verschärfen. In der Nacht auf Mittwoch erreicht eine Kaltfront des Skandinavientiefs "Benedikt" Österreich. In Kombination mit einem Italientief ist besonders in Ost- und Südösterreich bis Mittwochmittag mit teils kräftigem Regen zu rechnen, heißt es bei der Österreichischen Unwetterzentrale UWZ.

Bis zu 50 Liter Regen werden von Dienstag bis Mittwoch in Teilen Niederösterreichs, dem Burgenland, der Steiermark und Wien erwartet. Kleinräumige Überflutungen sind dadurch ebenso möglich, wie Hangrutschungen und kleine Muren. Für die Wiener Gewässer bedeutet das erstmals seit Sommer 2021 Hochwasseralarm entlang der Donau. Es handelt sich dabei allerdings um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Auf Grund der Prognosen rechnet man mit zu bewältigenden Durchflussmengen.