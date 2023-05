NASA-Klimaforscher Kalmus sieht Regenwälder vor Kollaps

Kipppunkte sind Schwellenwerte, bei deren Überschreiten das System von einem stabilen Zustand in einen anderen wechselt. Wesentlich ist, dass diese Veränderungen abrupt sind und irreversibel sein können. Im Hinblick auf tropische Regenwälder könnten Kipppunkte erreicht werden, wenn Einflüsse die Fähigkeit des Waldes zur Selbstregeneration übersteigen.



Das zeigt sich etwa, wenn die Trockenzeiten in tropischen Regenwaldregionen länger und intensiver werden, dann könnten Bäume absterben, weil sie nicht genug Wasser bekommen. Wenn dies in ausreichendem Maße geschieht, könnte es einen Dominoeffekt auslösen, bei dem der Wald insgesamt weniger Feuchtigkeit speichern und zurück in die Atmosphäre abgeben kann, was wiederum zu noch trockeneren Bedingungen führt.