Regenwälder können sich schnell regenerieren. Das zeigt eine im Fachjournal "Forest Ecology and Management" veröffentlichte Studie über Wälder in der Nähe der österreichischen Tropenstation La Gamba im "Regenwald der Österreicher" in Costa Rica. Dabei wurde die Entwicklung von zwölf unterschiedlich alten Sekundärwäldern im Abstand von vier Jahren analysiert. Die Untersuchung liefert Daten zur Berechnung der längerfristigen CO2-Bindung von Wäldern.

Luft- und Satellitenbilder

Die Wissenschafter nutzten seit dem Jahr 1968 aufgenommene Luft- und Satellitenbilder, um zwölf Sekundärwälder im Südwesten Costa Ricas zu analysieren. Dazu wurden in den zwischen fünf und 55 Jahre alten Wäldern alle Bäume bestimmt und vermessen, woraus sich der gespeicherte Kohlenstoff berechnen lässt. Die erste Erhebung hat Florian Oberleitner im Rahmen seiner Masterarbeit an der Uni Wien durchgeführt, vier Jahre später wiederholte Carola Egger in ihrer Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien die Messungen und analysierte die Veränderungen.

Tropische Sekundärwälder

"Die Studie bestätigt, dass tropische Sekundärwälder sehr schnell nachwachsen können. In der Umgebung von La Gamba geht es auch im Vergleich zu anderen Regenwäldern besonders schnell, da es hier mit über 6.000 Millimeter pro Jahr wirklich viel regnet", so Peter Hietz vom Institut für Botanik der Boku. Die oberirdische Biomasse in den jungen Wäldern erreichte nach 20 Jahren rund 52 Prozent jener, die in alten Wäldern der Region gemessen wurde.