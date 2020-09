Brasilien: Zeitweise mehr Regenwald umgenutzt als abgeholzt

Im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind von 1992 bis 2014 mehr Flächen umgenutzt als abgeholzt worden. In dem Zeitraum sei allein durch diese Umnutzung - etwa das Schlagen einzelner Baumarten oder das Abbrennen von Vegetation unter dem Blätterdach - eine Fläche von fast der Größe Deutschlands verloren worden, schreiben Forscher um Eraldo Matricardi von der Universität Brasília im Magazin Science. Während Abholzung die vollständige Umwandlung des Regenwalds in einen anderen Landtyp - vor allem Weideland - meint, passiert Umnutzung innerhalb der Wälder unter dem kompakten Blätterdach und ist charakterisiert durch den Verlust von Biomasse. Der Studie zufolge betrug die umgenutzte Fläche zwischen 1992 und 2014 mehr als 337.000 Quadratkilometer. Abgeholzt wurden in dieser Zeit demnach mehr als 308.000 Quadratkilometer Regenwald. Zum Vergleich: Deutschland hat eine Fläche von gut 357.000 Quadratkilometern.