Österreichischer Kinderarzt im Regenwald

Späte Prüfung

Es war allerdings auch genau jene Situation, die Werner Waldmann in seiner Pension aktiv angestrebt hatte. Heute begründet der 92-Jährige diesen Wunsch in seinen Memoiren und im Gespräch mit dem KURIER so: „Ich hatte großes Glück in meinem Leben. Ich habe als junger Mensch den Krieg überlebt. Ich habe dann eine schöne Karriere als Kinderarzt in Salzburg machen dürfen. Mit sechzig wollte ich wissen, wer ich wirklich bin und ob ich tatsächlich ein guter Arzt bin. Dazu musste ich an meine Grenzen gehen.“

Im dritten Drittel seines Lebens wurde Waldmann ehrenamtlich für die deutsche Organisation „ Ärzte für die Dritte Welt“ und später für die „Austrian Doctors“ tätig.

Bei seinen monatelangen Einsätzen in einem Armenviertel von Kalkutta lernte er, „Gott zu bitten, dass er mich die Misserfolge des Lebens akzeptieren lässt“. Das war nötig: „Dort kann es dir passieren, dass du eine Frau kurz vor dem Tod rettest, und am nächsten Tag liegt sie wieder hilflos auf der Straße.“

In Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt, hat der zuvor erfolgsverwöhnte Mediziner die Erfahrung gemacht, dass Entwicklungshilfe nur dann sinnvoll ist, wenn man – wie in der Medizin inzwischen üblich – nicht nur Symptome bekämpft, sondern auch vorbeugend wirkt.

Seit 1991 sammelt Werner Waldmann Geld für den Bau von Schulen in Bangladesch – und er hilft bis heute bei deren Errichtung.