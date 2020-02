Coronavirus: Zahl der Infektionen in Italien auf über 100 gestiegen

Zwei Tote in Italien , Zahl der Infektionen auf über 100 gestiegen

Dutzende Städte sollen isoliert werden

Karneval in Venedig abgesagt

Innenminister Nehammer : Österreich "gut gerüstet"

Höchste Alarmstufe in Südkorea

Italien zählt aktuell die meisten Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 in Europa. Nach den beiden Todesfällen, die am Freitag und Samstag gemeldet wurden, ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 100 gestiegen. 89 davon wurden in der Lombardei gemeldet, wie der lombardische Präsident Attilio Fontana am Sonntag in TV-Interviews mitteilte.

Ein- und Ausreise verboten

Erstmals wurden auch Fälle in den norditalienischen Regionen Piemont und Emilia Romagna registriert. Die italienische Regierung hat am Samstagabend die Isolation von etwa einem Dutzend Städten angekündigt. In den als Epidemiezentren geltenden Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Menschen könnten sich nur mit "besonderen Ausnahmeregelungen" bewegen.