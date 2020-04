Coronavirus: Papst begeht Gründonnerstag am Abend im leeren Petersdom

Reduziert wird auch das Programm der Osternachtfeier mit dem Papst am Samstag ab 21 Uhr. Die Segnung des Feuers, an dem die Osterkerze entzündet wird, erfolgt beim Vierungsaltar in der Mitte des Petersdoms. Daran schließt sich eine Prozession in den westlichen Kreuzarm der Basilika an. Das Weiterreichen des Osterlichts an Gläubige entfällt. Auch Erwachsenentaufen finden anders als in früheren Jahren nicht statt.

Am Ostersonntag feiert der Papst die Messe wiederum im Westarm des Petersdoms statt wie sonst auf dem Petersplatz. Der Gottesdienst findet zudem im Vergleich zu vergangenen Jahren relativ spät, nämlich erst um 11 Uhr, statt. Seine an die Sonntagsmesse anschließende Osterbotschaft verkündet Franziskus heuer vor der sogenannten Confessio, die auf das Petrusgrab zuführt. Anschließend erteilt er den Segen "Urbi et orbi", "der Stadt und dem Erdkreis".