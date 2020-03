Video: Papst geht zu Fuß durch das verlassene Rom

In der Coronakrise müssen alle anderen zuhause bleiben - nur Papst Franziskus ging nahezu allein durch die menschenleeren Straßen von Rom. Personenschützer begleiteten ihn. In der Kirche Santa Maria Maggiore und vor dem Pestkreuz in der Kirche San Marcello al Corso flehte der Pontifex am Sonntag Gott um das Ende der Corona-Pandemie an, teie der Vatikan mit.