Papst sendet in der Karwoche eine Osterbotschaft der Hoffnung

Am Gründonnerstag wird das Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu ohne Anwesenheit von Gläubigen gefeiert. Der Ritus der Fußwaschung und die Sakramentenprozession am Ende der Messe entfallen. Im Vorjahr küsste und wusch der Papst Häftlingen die Füße.

Auch die Karfreitagsprozession muss entfallen. Bei der Feier vom Leiden und Sterben Christi wird ein besonderes Gebet gesprochen – für die Kranken und die Verstorbenen dieser Coronavirus-Krise.

Dafür wird zum ersten Mal in der Geschichte am Karsamstag das Turiner Grabtuch für ein Online-Gebet um 17 Uhr ausgestellt. Der Erzbischof von Turin Cesare Nosiglia will vor dem Grabtuch beten, was in die ganze Welt übertragen werden soll.