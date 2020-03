Millionen Masken für Deutschland in Kenia verschwunden

An sich kümmert sich das Beschaffungsamt der deutschen Bundeswehr um den Rüstungseinkauf für die Truppe. Da besondere Situationen besondere Maßnahmen nach sich ziehen, sollte es in Zeiten drohender Not das Gesundheitsministerium beim Einkauf von medizinischem Schutzmaterial logistisch unterstützen. "Mit allen Kräften" werde man daran arbeiten "so schnell wie möglich" ebensolch dringlich benötigtes Material zu beschaffen, versprach man aus dem Beschaffungsamt. Verträge im Volumen von 241 Millionen Euro wurden in Eile abgeschlossen.

Nun dürfte es bei der Lieferung von sechs Millionen Schutzmasken nach Deutschland eine gravierende Panne gegeben haben, berichtet der Spiegel. Die Masken der Schutzstufe FFP2 seien auf einem Flughafen in Kenia "spurlos verschwunden.“