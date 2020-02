Coronavirus: Explosionsartiger Anstieg an Neuerkrankungen

Es war ein kurzer Moment der Hoffnung: "Nur" 1.638 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Dienstag ließen Ärzte und Bevölkerung für einen Augenblick aufatmen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sprach von einem kleinen Hoffnungsschimmer, die Zahl der Ansteckungen dürfte sich stabilisiert haben, so die WHO am Mittwoch in Genf.

Doch trotz aller Zuversicht, schickte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auch eine Warnung aus: "Der Ausbruch kann sich immer noch in alle Richtungen entwickeln". Und so sollte es kommen. Mit 14.840 neuen bekannten Ansteckungen und 242 neuen Todesfällen allein am Mittwoch ist die Zahl der Neuansteckungen und Todesfällen explosionsartig angestiegen.