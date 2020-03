Venedig als Geisterstadt - wenn das Virus die Menschen vertreibt

Nach dem Hochwasser im November und des wegen des Coronavirus unterbrochenen Karnevals erlebt die zur Sperrzone erklärte Stadt Venedig bedrückende Tage. Der einstige Magnet des globalen Massentourismus ist menschenleer, auf den Gassen sind lediglich wenige Einheimische zu sehen, die so schnell wie möglich ihre Einkäufe erledigen. Die Gondeln stehen still, die Cafes am Markusplatz schließen.

Der einstige Tummelplatz für Ausländer aus aller Welt und Lieblingsziel des Kreuzfahrttourismus ist zum Erliegen gekommen. Die Vaporetti, die sonst überfüllten Wasserbusse am Canal Grande, verkehren fast leer.